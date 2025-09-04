ECONOMIE
Milieuorganisaties blij met besluit Raad van State over Schiphol

Economie
door anp
donderdag, 04 september 2025 om 11:16
DEN HAAG (ANP) - Milieuorganisaties zijn blij dat Schiphol zijn natuurvergunning niet terugkrijgt in de aanloop naar het hoger beroep over de vernietiging daarvan. "Het moet klaar zijn met de uitzonderingspositie van grote vervuiler Schiphol", zeggen Mobilisation for the Environment (MOB), Greenpeace en Milieudefensie donderdag in een gezamenlijke reactie na de uitspraak van de Raad van State.
"De wet geldt voor iedereen, ook voor Schiphol", vervolgen de organisaties. "De luchthaven opereerde jaren zonder natuurvergunning en doet dat nu nog steeds. Schiphol handelt daarmee illegaal en blijft enorme schade veroorzaken aan kwetsbare natuurgebieden."
De rechtbank in Den Haag vernietigde begin juni de natuurvergunning van Schiphol. De vergunning die het kabinet in 2023 had verstrekt, was volgens de rechter niet met de "vereiste zorgvuldigheid voorbereid en niet voldoende gemotiveerd". De zaak was aangespannen door milieuorganisaties, de gemeenteraad van de Zuid-Hollandse gemeente Nieuwkoop en het college van Amsterdam.
