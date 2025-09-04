ECONOMIE
Piastri slaat eerste training GP Italië over

Sport
door anp
donderdag, 04 september 2025 om 11:04
anp040925086 1
MONZA (ANP) - Oscar Piastri slaat vrijdag de eerste vrije training bij de Grote Prijs van Italië over. De kampioenschapsleider in de Formule 1 staat zijn auto af aan de 19-jarige Alex Dunne, die afkomstig is uit het opleidingsprogramma van renstal McLaren.
Volgens de reglementen van de Formule 1 moeten teams in vier raceweekeinden een jong talent de kans geven in een vrije training. Dunne mocht eerder dit jaar al bij de Grote Prijs van Oostenrijk in de auto van Lando Norris de eerste vrije training afwerken.
"Mijn eerste keer in Oostenrijk was al heel bijzonder, maar om het nu opnieuw te mogen doen in Monza, een circuit dat zo historisch en prestigieus is, maakt me heel blij", zei de Ier in een persbericht van McLaren. Dunne komt dit seizoen uit in de Formule 2.
Piastri won afgelopen zondag de Dutch Grand Prix op Zandvoort en verstevigde de leiding in de WK-stand.
