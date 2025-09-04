ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Schiphol: uitspraak RvS heeft geen directe impact op vluchten

Economie
door anp
donderdag, 04 september 2025 om 11:16
anp040925089 1
SCHIPHOL (ANP) - De uitspraak van de Raad van State (RvS) heeft op korte termijn geen directe impact op het aantal vluchten van en naar Schiphol. Wel roept Schiphol de overheid op om duidelijkheid te geven over de natuurvergunning van de luchthaven.
De Afdeling bestuursrechtspraak van de RvS heeft donderdag besloten dat Schiphol zijn natuurvergunning niet terugkrijgt, nadat deze in juni door de rechter was vernietigd. Zonder vergunning vreest de luchthaven juridische procedures. Om die te voorkomen, vroeg Schiphol de RvS de natuurvergunning te herstellen zolang er geen uitspraak is gedaan in het hoger beroep.
"Schiphol hecht grote waarde aan het uitvoeren van haar activiteiten op basis van een geldige vergunning", stelt de luchthaven. "Zolang er geen structurele oplossing vanuit de overheid komt, blijft de juridische onzekerheid bestaan."
Vorig artikel

Milieuorganisaties blij met besluit Raad van State over Schiphol

Volgend artikel

Schouten vindt geen antwoorden over terreurplannen Songfestival

POPULAIR NIEUWS

w2100_h1313_x1500_y1000_DPA_tmnbd_dpa_5FA92800D6F49909-60f54c6d22d6790a

3 veelvoorkomende mythes over smartphones die je waarschijnlijk gelooft

102204249_m

Deze onzichtbare laag maakt van elk raam een zonnepaneel

anp030925119 1

Kamerleden klaar met verwijten Van der Plas in stikstofdebat

ANP-534247722

Straks hebben we allemaal 6G op onze smartphone: dit kun je ermee

90303348_m

Zonne-energie breekt alle records: wereldwijd 380 gigawatt bijgebouwd in eerste helft van 2025 en dat komt vooral door één land

ANP-534802005

Peilingen: Het kabinet-Bontenbal komt steeds dichterbij