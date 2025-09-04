Schiphol: uitspraak RvS heeft geen directe impact op vluchten

SCHIPHOL (ANP) - De uitspraak van de Raad van State (RvS) heeft op korte termijn geen directe impact op het aantal vluchten van en naar Schiphol. Wel roept Schiphol de overheid op om duidelijkheid te geven over de natuurvergunning van de luchthaven.

De Afdeling bestuursrechtspraak van de RvS heeft donderdag besloten dat Schiphol zijn natuurvergunning niet terugkrijgt, nadat deze in juni door de rechter was vernietigd. Zonder vergunning vreest de luchthaven juridische procedures. Om die te voorkomen, vroeg Schiphol de RvS de natuurvergunning te herstellen zolang er geen uitspraak is gedaan in het hoger beroep.

"Schiphol hecht grote waarde aan het uitvoeren van haar activiteiten op basis van een geldige vergunning", stelt de luchthaven. "Zolang er geen structurele oplossing vanuit de overheid komt, blijft de juridische onzekerheid bestaan."