Miljardair VS wil investeringsbedrijf weg van Damrak na rellen

NEW YORK (ANP/BLOOMBERG) - De bekende Amerikaanse miljardair Bill Ackman wil de notering van zijn investeringsbedrijf Pershing Square Holdings op het Damrak schrappen. Ackman, van Joodse komaf, wees vrijdag naar de gewelddadigheden van die nacht tegen Israëlische voetbalsupporters in Amsterdam. Hij stelde dat de "gebeurtenissen van de afgelopen 24 uur in Amsterdam een toepasselijk kantelpunt" waren om tot dit besluit te komen.

Ackman wil dat Pershing Square alleen nog een notering heeft op de Londense aandelenbeurs LSE omdat daar het overgrote deel van de aandelen van het bedrijf wordt verhandeld. Hij gaat het bestuur van Pershing Square nu om goedkeuring vragen voor het schrappen van de Amsterdamse notering. Ackman en zijn familie bezitten 23 procent van de aandelen van het bedrijf.

In een verklaring op X stelde Ackman dat "het concentreren van de notering op één beurs, de LSE, en het verlaten van een jurisdictie die er niet in slaagt om haar toeristen en minderheden te beschermen, zowel goede zakelijke als morele principes combineert". Daarmee wees hij dus naar Amsterdam. "Bovendien kunnen we geld besparen en de liquiditeit voor aandeelhouders verbeteren", voegde Ackman toe.