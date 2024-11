Duitse bondskanselier bereid tot gesprek over vervroegde stemming

BOEDAPEST (ANP/DPA) - De Duitse bondskanselier Olaf Scholz is bereid met het parlement in gesprek te gaan over het eventueel vervroegen van een vertrouwensstemming over zijn minderheidsregering. Die is deze week ontstaan doordat de liberale FDP uit het kabinet is gestapt.

Als het kabinet zo'n stemming niet overleeft, volgen er nieuwe verkiezingen. Scholz wil eigenlijk in januari een vertrouwensstemming, waarna eventuele verkiezingen in maart gehouden kunnen worden. Maar de oppositie wil een vertrouwensstemming liefst zo snel mogelijk.

Scholz riep vrijdag de oppositiepartijen op in ieder geval een "kalm" debat hierover te houden en ook over welke wetsvoorstellen dit jaar nog door het parlement aangenomen kunnen worden. De bondskanselier leidt nu een minderheidsregering van zijn sociaaldemocratische SPD en de Groenen.