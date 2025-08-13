Miljardairsfamilie Porsche-Piëch gaat in defensie investeren

STUTTGART (ANP/BLOOMBERG) - De miljardairsfamilie Porsche-Piëch, grootaandeelhouder van Porsche en Volkswagen, gaat een fonds oprichten om te investeren in de defensie-industrie. Daarmee hoopt de familie te profiteren van de fors hogere Europese militaire uitgaven.

Porsche Automobil Holding SE, het houdsterbedrijf van de familie, maakte woensdag de oprichting van een fonds bekend om te investeren in defensiestartups. De onderneming laat hiermee een regel vallen dat de bedrijven waarin het investeert ook civiele toepassingen moeten hebben. Voortaan kan het bestuur zich dus ook richten op bedrijven die louter militaire activiteiten hebben.

"Ons doel is onze betrokkenheid in de defensie- en defensiegerelateerde sectoren te vergroten, terwijl we onze kernfocus op mobiliteit en industriële technologie behouden," zei voorzitter Hans Dieter Pötsch. Investeren in nieuwe sectoren kan lucratief zijn nu Europa zich voorbereidt op honderden miljarden euro's aan defensie- en infrastructuuruitgaven.