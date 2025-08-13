ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Miljardairsfamilie Porsche-Piëch gaat in defensie investeren

Economie
door anp
woensdag, 13 augustus 2025 om 12:27
anp130825088 1
STUTTGART (ANP/BLOOMBERG) - De miljardairsfamilie Porsche-Piëch, grootaandeelhouder van Porsche en Volkswagen, gaat een fonds oprichten om te investeren in de defensie-industrie. Daarmee hoopt de familie te profiteren van de fors hogere Europese militaire uitgaven.
Porsche Automobil Holding SE, het houdsterbedrijf van de familie, maakte woensdag de oprichting van een fonds bekend om te investeren in defensiestartups. De onderneming laat hiermee een regel vallen dat de bedrijven waarin het investeert ook civiele toepassingen moeten hebben. Voortaan kan het bestuur zich dus ook richten op bedrijven die louter militaire activiteiten hebben.
"Ons doel is onze betrokkenheid in de defensie- en defensiegerelateerde sectoren te vergroten, terwijl we onze kernfocus op mobiliteit en industriële technologie behouden," zei voorzitter Hans Dieter Pötsch. Investeren in nieuwe sectoren kan lucratief zijn nu Europa zich voorbereidt op honderden miljarden euro's aan defensie- en infrastructuuruitgaven.
Vorig artikel

Nederland staakt droppings Gaza vanwege technisch probleem

Volgend artikel

Rusland vindt gesprek Trump, Zelensky en Europeanen onbelangrijk

POPULAIR NIEUWS

ANP-324981760

Doorbraak tegen veroudering: supercellen geven apen hun jeugd terug

ANP-327460203

Man krijgt zeldzame vergiftiging na ChatGPT-advies over zout

ANP-523824346

Nog even weg dit najaar? Deze 5 Europese steden zijn in de herfst op hun mooist

web17-trumpspeechms13-1160x768

Trump bouwt een politiestaat

shutterstock_2526754677

Maak je eigen geluk: 3 praktische dingen om zelf geluk te maken

anp120825149 1

‘Geheime reis’: Geen bijeenkomst lijsttrekkers op Lowlands na afzegging Yeşilgöz