Rusland vindt gesprek Trump, Zelensky en Europeanen onbelangrijk

MOSKOU (ANP/RTR) - Rusland heeft het gesprek tussen de Amerikaanse president Donald Trump, de Oekraïense president Volodymyr Zelensky en een aantal Europese leiders afgedaan als "onbelangrijk". Zelensky en de Europeanen hopen Trumps standpunten nog te kunnen bijsturen voor zijn ontmoeting met de Russische president Vladimir Poetin komende vrijdag.

"Wij beschouwen het door de Europeanen gevraagde overleg als politiek en praktisch onbelangrijk", aldus Aleksej Fadejev, een woordvoerder van het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken. Volgens hem proberen de Europeanen het vredesproces te "saboteren".

Zelensky is niet uitgenodigd voor het gesprek met Poetin vrijdag, omdat de Russische president het te vroeg vindt voor een directe ontmoeting met hem. Europese bondgenoten vrezen dat Trump en Poetin met z'n tweeën een deal sluiten die ongunstig is voor Oekraïne, zonder inspraak uit Kyiv.