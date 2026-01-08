Miljardendeal Duitsland en India over onderzeeërs in de maak

NEW DELHI (ANP/BLOOMBERG) - Duitsland en India gaan samen mogelijk voor miljarden euro's onderzeeboten bouwen. Ze zijn het volgens ingewijden in grote lijnen eens over de overeenkomst, die volgende week getekend zou moeten worden. Het zou de grootste defensiedeal voor India ooit zijn.

Opkomende grootmacht India koopt van oudsher vooral veel Russisch wapentuig en onderhoudt ook sinds Rusland oorlog voert tegen Oekraïne nauwe banden met Moskou. Europese landen zouden daar graag verandering in brengen.

India heeft een dozijn oude Russische en zes nieuwe Franse onderzeeërs. Het wilde nog drie extra Franse exemplaren kopen, maar dat zou niet doorgaan als de deal met Duitsland komt. Bondskanselier Merz bezoekt India volgende week.

Voor de bouw van onderzeeërs, waarmee India zich onder meer wil versterken tegen de groeiende invloed van China in de Indische Oceaan, is hoogwaardige technologie nodig. Het Duitse Thyssenkrupp zou die gaan delen met het Indiase staatsbedrijf Mazagon Dock Shipbuilders.