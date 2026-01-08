Gladheid leidt tot flink meer schademeldingen bij verzekeraars

ROTTERDAM (ANP) - Verzekeraars krijgen meer schademeldingen binnen die te maken hebben met het winterse weer. Die gaan vooral over autoschade door gladde wegen. Het aantal meldingen bij Allianz Direct door de gladheid ligt twee keer zo hoog als normaal.

Vooral in woonwijken waar niet is gestrooid, glijden auto's volgens de verzekeraar weg. Een woordvoerder van Allianz Direct wil niet zeggen hoeveel meldingen zijn binnengekomen. Met name vanuit Enschede zijn meer claims ingediend.

Nationale-Nederlanden wil dit wel doen. Bij die verzekeraar zijn volgens een woordvoerder al honderden meldingen binnengekomen over schades aan voertuigen van particulieren en zakelijke klanten. Het aantal ligt 30 procent hoger dan normaal bij NN, die ook de merken ING Verzekeringen, OHRA, ASN Verzekeringen en ABN AMRO Verzekeringen heeft. "De wegen zijn een stuk beter te berijden op dit moment." Wel verwacht hij dat de komende dagen meer meldingen over schade aan woningen binnenkomen als de sneeuw ontdooit.