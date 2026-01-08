ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Gladheid leidt tot flink meer schademeldingen bij verzekeraars

Economie
door anp
donderdag, 08 januari 2026 om 13:26
anp080126127 1
ROTTERDAM (ANP) - Verzekeraars krijgen meer schademeldingen binnen die te maken hebben met het winterse weer. Die gaan vooral over autoschade door gladde wegen. Het aantal meldingen bij Allianz Direct door de gladheid ligt twee keer zo hoog als normaal.
Vooral in woonwijken waar niet is gestrooid, glijden auto's volgens de verzekeraar weg. Een woordvoerder van Allianz Direct wil niet zeggen hoeveel meldingen zijn binnengekomen. Met name vanuit Enschede zijn meer claims ingediend.
Nationale-Nederlanden wil dit wel doen. Bij die verzekeraar zijn volgens een woordvoerder al honderden meldingen binnengekomen over schades aan voertuigen van particulieren en zakelijke klanten. Het aantal ligt 30 procent hoger dan normaal bij NN, die ook de merken ING Verzekeringen, OHRA, ASN Verzekeringen en ABN AMRO Verzekeringen heeft. "De wegen zijn een stuk beter te berijden op dit moment." Wel verwacht hij dat de komende dagen meer meldingen over schade aan woningen binnenkomen als de sneeuw ontdooit.
loading

POPULAIR NIEUWS

197861320 l normal none

Welke hondenrassen leven het langst? Welke zijn het gezondst?

64807d0b-9645-4323-9965-223383441c7b

Waarom Amerika niet zonder Europa kan

Scherm­afbeelding 2026-01-08 om 05.52.02

Jack van Gelder afgedankt

Scherm­afbeelding 2026-01-08 om 06.28.34

Dit is de vraag die recruiters stellen om je emotionele intelligentie te testen

224043468-34f54891-6d4d-4277-a438-fb90b28a99f9

Toen haar bar afbrandde ging de manager er vandoor met de volle kassa

ANP-526829832

Experts noemen vijf verrassende bronnen van microplastics in je eten

Loading