Miljoen nieuwe gebruikers voor X-alternatief Bluesky in 24 uur

SEATTLE (ANP/BELGA) - Het socialmediaplatform Bluesky heeft in 24 uur tijd een miljoen nieuwe gebruikers verwelkomd. Het platform, dat wordt gezien als een alternatief voor X, wint sinds de presidentsverkiezingen in de Verenigde Staten aan populariteit.

"Het is officieel: in de voorbije dag alleen al hebben 1.000.000 mensen zich bij Bluesky aangesloten", staat in een bericht op het platform zelf en op X. Bluesky heeft naar eigen zeggen nu 16 miljoen gebruikers. Dat is flink meer dan de 10 miljoen medio september en de 4 miljoen gebruikers die het platform telde in februari van dit jaar.

Bluesky is opgezet door Jack Dorsey, de oprichter van Twitter. Sinds Elon Musk het voormalige Twitter heeft overgenomen en omgedoopt tot X, zijn er verschillende platforms geweest die een alternatief hebben gelanceerd. Zo kwam Meta Platforms, het moederbedrijf van onder meer Facebook en Instagram, vorig jaar met Threads. Anderen verkozen het platform Mastodon juist boven X.