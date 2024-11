Scholz en Poetin hebben een uur gebeld

BERLIJN (ANP) - De Duitse bondskanselier Olaf Scholz heeft een uur lang gebeld met de Russische president Vladimir Poetin, meldt een Duitse regeringsbron aan persbureau Reuters. Dat was voor het eerst sinds december 2022.

Het is nog niet bekend waar de twee leiders over hebben gesproken en of er anderen bij het gesprek betrokken waren. Scholz zei maandag nog tegen de omroep ARD dat hij van plan was om "snel" met Poetin te praten, maar voegde daaraan toe dat hij dat niet alleen zou doen. De Duitse bondskanselier had ook aangegeven dat hij met Poetin wilde praten over mogelijke oplossingen voor de oorlog in Oekraïne.