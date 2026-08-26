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Miljoenenverlies Holland Casino door hogere kansspelbelasting

Economie
door anp
woensdag, 26 augustus 2026 om 10:01
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HOOFDDORP (ANP) - Holland Casino heeft in het afgelopen halfjaar meer dan 6 miljoen euro verlies geleden, vooral door de verhoging van de kansspelbelasting. De bezoekersaantallen bleven in de eerste jaarhelft stabiel op ruim 2,5 miljoen, maakte de organisatie woensdag bekend.
Vorig jaar en dit jaar is de kansspelbelasting verhoogd, tot 37,8 procent. Volgens het bedrijf kost die tweede verhoging Holland Casino 13,8 miljoen euro extra. De keten, met dertien casino's in Nederland, pleit al langer voor het terugdraaien van de gokbelasting. "We vinden het onverantwoord. Bovendien brengt de kansspelbelasting lang niet zoveel op als aanvankelijk werd verwacht", zegt een woordvoerder in een toelichting.
Holland Casino had in het afgelopen halfjaar ook last van stijgende kosten. De woordvoerder verwacht dat het bedrijf, na de eerdere reorganisatie, verder in de kosten moet snijden. Of dit betekent dat er banen verloren gaan, kan hij niet zeggen. Holland Casino heeft rond de 4000 mensen in dienst.
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