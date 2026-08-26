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Tweede verdachte opgepakt na aanval met zwaard op Zweedse school

Samenleving
door anp
woensdag, 26 augustus 2026 om 10:02
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STOCKHOLM (ANP) - De Zweedse politie heeft een man aangehouden die mogelijk medeplichtig is geweest bij een zwaardaanval vrijdag op een middelbare school in Fagersta. De vermeende aanvaller Liam Nebel werd daar eerder voor aangehouden.
Zweedse media melden niet wie de tweede verdachte is. De officier van justitie moet donderdag bepalen of hij in hechtenis wordt genomen.
De 18-jarige Nebel is bij de aanval op de Binell-school overmeesterd en wordt beschuldigd van moord en poging tot moord. Hij heeft eerder op de school gezeten en ging de school met een zwaard binnen en doodde een 17-jarig meisje en verwondde drie jongens, van wie twee zeer ernstig.
De politie onderzoekt onder meer de rol van extremistische boodschappen van groepen op sociale media over geweld op scholen.
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