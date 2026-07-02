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Minder campers verkocht, liefhebbers 'voelen hogere kosten'

Economie
door anp
donderdag, 02 juli 2026 om 13:24
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BUNNIK (ANP) - De verkoop van campers is in de eerste helft van dit jaar gedaald. Dat melden BOVAG en Kampeer en Caravan Industrie (KCI). Camperliefhebbers voelen de hogere kosten van het bezit en gebruik van een camper, volgens de brancheorganisaties.
De verkoop van nieuwe campers nam licht af tot 1853 registraties, ten opzichte van 1888 nieuw verkochte campers in de eerste zes maanden van 2025. Bij gebruikte campers daalden de verkopen met 8 procent tot 8889 exemplaren.
"Sinds 1 januari 2026 betalen camperbezitters voor de motorrijtuigenbelasting niet langer het kwarttarief, maar het halftarief. Dat betekent in de praktijk een stevige lastenverzwaring", leggen BOVAG en KCI uit. "Daar komen hogere brandstofkosten bij, terwijl milieuzones voor sommige camperaars een extra drempel vormen bij het gebruik van hun voertuig."
Met name voor mensen met een kleinere portemonnee wordt camperbezit hierdoor minder toegankelijk, zegt Marjolijn Wegkamp, voorzitter van camper- en caravanbedrijven bij BOVAG.
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