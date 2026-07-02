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Excuses Britse premier aan vrouwen die kinderen moesten afstaan

Samenleving
door anp
donderdag, 02 juli 2026 om 13:39
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LONDEN (ANP) - De Britse premier Keir Starmer heeft namens het hele land excuses aangeboden aan vrouwen die in de vorige eeuw onder druk hun kinderen hebben afgestaan. Hij noemde die praktijk na een gesprek met getroffen moeders en hun kinderen een "schandvlek" in de Britse geschiedenis.
De BBC schrijft dat tussen 1949 en 1976 naar schatting 185.000 baby's zijn weggehaald bij jonge moeders. Die zouden vaak onder druk zijn gezet omdat ze ongetrouwd waren. Starmer gaat daar nu diep voor door het stof. Kwetsbare moeders "werden onder druk gezet, geïntimideerd of misleid, waardoor ze het gevoel kregen dat ze geen andere keuze hadden dan hun kinderen af te staan".
Het ging volgens de premier niet om incidenten, maar om een structureel probleem. Gedupeerde kinderen dachten daardoor toen ze opgroeiden dat ze ongewild waren, vertelde hij in het parlement. En jonge moeders kregen te horen dat hun baby's beter af waren bij andere ouders. "Ze vertelden me vanochtend: dat draag je je hele leven met je mee", aldus Starmer.
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