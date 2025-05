Minder kampeerders door nat voorjaar, herstel verwacht dit jaar

AMSTERDAM (ANP) - Het aantal overnachtingen op Nederlandse campings is vorig jaar met 7 procent gedaald, de eerste afname in jaren. Experts van ABN AMRO denken echter dat het aantal verblijfsnachten op campings dit jaar weer aantrekt, met 3 procent. De daling vorig jaar kwam vooral door een regenachtig voorjaar, staat in een rapport van de bank over de toeristensector.

Volgens de bank wordt het kampeerseizoen in ons land steeds langer, een gunstig gevolg van klimaatverandering. Daarnaast hebben meer mensen campers, die minder gevoelig zijn voor weersinvloeden. Ook een ouder wordende bevolking die minder gebonden is aan schoolvakanties en soepelere regels van gemeenten om campings langer open te houden, spelen mee.

"Bovendien maakt het groeiende aanbod van luxe tenten met allerlei extra faciliteiten zoals een bed, een koelkast en een kookplaat kamperen aantrekkelijker over een groter deel van het jaar", staat in het rapport.

Kleine daling

Toch vertoonde het aantal overnachtingen op campings in de eerste twee maanden van dit jaar nog wel een kleine daling van 1 procent.

Opvallend is dat het aantal verblijfsnachten in januari en februari op Nederlandse vakantieparken scherp daalde met 12 procent. De wintermaanden zeggen volgens de experts echter nog weinig over het verloop van de rest van het jaar. Wel maken eigenaren van vakantieparken zich "ernstige zorgen" over hun omzet vanaf volgend jaar, wanneer de btw omhooggaat van 9 naar 21 procent. Campings krijgen niet te maken met deze btw-verhoging.