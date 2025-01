Minder koffie en thee van Douwe Egberts bij AH door prijsconflict

ZAANDAM (ANP) - Pickwick-thee en koffie van onder meer de merken Douwe Egberts en L'OR zijn minder goed verkrijgbaar bij Albert Heijn door moeizame prijsonderhandelingen met fabrikant JDE Peet's. "Wij voeren elk jaar gesprekken met onze leveranciers. Op dit moment voeren we nog gesprekken met Jacobs Douwe Egberts (JDE) over de prijzen en zijn we het niet met elkaar eens", laat een woordvoerder van de supermarktketen weten na berichtgeving van vakwebsite Distrifood.

Andere merken van JDE Peet's die tijdelijk mogelijk niet beschikbaar zijn bij Albert Heijn zijn Kanis & Gunnink, Illy, Jacqmotte en Van Nelle. "Uiteraard blijven we in gesprek met Jacobs Douwe Egberts", laat de keten weten.

Distrifood meldde ook dat broodbeleg van De Ruijter slechter verkrijgbaar is bij Albert Heijn, maar dat komt volgens de woordvoerder niet door een prijsconflict maar door een recente succesvolle kortingsactie.