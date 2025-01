TU Eindhoven tevreden over herstart na cyberaanval

EINDHOVEN (ANP) - De herstart van de computersystemen en het onderwijs op de TU Eindhoven na de cyberaanval van vorige week verloopt "naar wens". De universiteit laat dat weten. Systemen werken weer naar behoren en studenten ondervinden volgens de TU "geen noemenswaardige hinder" meer.

"We voelen opluchting dat we het onderwijs veilig hebben kunnen herstarten, zonder grote problemen", laat vicevoorzitter Patrick Groothuis namens het universiteitsbestuur weten.

De universiteit haalde ruim een week geleden haar netwerk zelf offline, omdat was gedetecteerd dat hackers probeerden binnen te komen. Veel activiteiten werden daardoor onmogelijk; zelfs de wifi lag eruit. In de loop van de week besloot de universiteit geplande tentamens te verschuiven.

Cyberaanval

Voor zover nu bekend is geen gevoelige informatie buitgemaakt, maar het onderzoek naar de cyberaanval loopt nog. Over daders is nog niets bekendgemaakt.

Een deel van de systemen werd in de loop van vorige week alweer opgestart. Andere systemen moeten nog aan de beurt komen. Zo wordt het parkeersysteem van de campus dinsdag weer aangezet.