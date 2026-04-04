Minder vakanties geboekt sinds Iranoorlog, vooral naar Azië

Nederlanders zijn sinds de Iranoorlog voorzichtiger met het boeken van een vakantie. Reisbranchevereniging ANVR meldt dat normaal gesproken 80 procent van de mei- en zomervakanties geboekt is rond deze tijd, maar dat het dit jaar "echt heel anders" verloopt.

"Kort na het uitbreken van de oorlog vielen de boekingen helemaal stil. Dat is gelukkig weer op gang gekomen, waarbij vooral Europa veel wordt geboekt. Azië laten mensen links liggen. De Nederlander lijkt te kiezen voor wat bekend is. Als reizigers ergens niet van houden, is het onzekerheid, dus over het algemeen zie je wel terughoudendheid", zegt ANVR-directeur Frank Radstake.

Mensen die toch ver willen, gaan volgens Radstake vooral naar Kaapverdië en Curaçao. Binnen Europa zijn onder meer Spanje, Portugal en Griekenland populair. Turkije en Egypte zijn op de weg terug, nadat mensen hier door de Iranoorlog eerst ook minder heen wilden.

Prijsbewuster

Daarvan profiteren onder meer reisorganisaties Corendon en Sunweb, die zich meer richten op deze bekendere bestemmingen. Beide spreken van een hoger aantal boekingen in vergelijking met vorig jaar. Bij Prijsvrij Vakanties en D-reizen is dit ongeveer gelijk. "Consumenten zijn wel duidelijk prijsbewuster geworden. Dat zie je terug in het zoek- en boekgedrag: reizigers vergelijken meer en zijn flexibeler bij de keuze van bijvoorbeeld vertrekdata en luchthaven", zegt een woordvoerder van deze vakantieaanbieders.

Rondreisspecialist Sawadee is juist de dupe. "Er is duidelijk sprake van uitstelgedrag. Met hetzelfde aantal bezoekers op de website halen we nu een stuk minder boekingen binnen", laat het bedrijf weten. Vooral reizen naar het Midden-Oosten en Azië worden geraakt. Zij wijken deels uit naar bestemmingen in Europa, Afrika en Zuid-Amerika.