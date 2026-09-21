ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Minder verlies voor woonwinkelketen Xenos

Economie
door anp
maandag, 21 september 2026 om 10:59
anp210926073 1
Volg ons op Google Nieuws
WAALWIJK (ANP) - Woonwinkelketen Xenos heeft vorig jaar opnieuw verlies geleden, maar wel minder dan het jaar ervoor. Dat blijkt uit de onlangs gedeponeerde jaarrekening, die als eerste werd opgemerkt door vakblad RetailTrends. De winkelketen met ruim 160 vestigingen in Nederland noteert al jaren rode cijfers.
Over 2025 werd net iets meer dan 5 miljoen euro verlies geleden door de woonwinkelketen. Dat was in 2024 nog bijna een verlies van 6 miljoen euro. De netto-omzet steeg wel in het afgelopen jaar ten opzichte van 2024 van ruim 158 miljoen euro naar 170,5 miljoen euro. De stijging is voornamelijk het gevolg van de "betere prestaties op bestaande locaties", aldus de winkelketen.
Naast de fysieke vestigingen heeft Xenos ook een webshop. Het bedrijf zet voor de komende jaren in op verdere uitbreiding van zijn winkelbestand. Ook gaat het bedrijf verder investeren in IT-systemen om de activiteiten te ondersteunen.
loading

POPULAIR NIEUWS

shutterstock_2701801041

Gas wordt peperduur: met deze simpele ingrepen houd je de energierekening deze winter nog betaalbaar

nederlandse benzineprijs loopt verder op1633266019

Italië schrapt een jaar wegenbelasting, Duitsland haalt 17 cent van de liter – en het kabinet Jetten?

ing ziet vraag naar plaatsing zonnepanelen flink terugvallen1703826333

Oplichters spelen in op einde saldering: fraude rond zonnepanelen en thuisbatterijen verviervoudigd

download (2)

Maakt het uit hoe laat je je vitamines slikt? Bij één pilletje wel degelijk

258774906_m

Op deze manier houd je de erfbelasting zo laag mogelijk

ANP-565457119

SER komt met plan voor afschaffing toeslagenstelsel

Loading