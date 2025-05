Minister: China vraagt ​​Nederland om versoepeling export chips

BEIJING (ANP/BLOOMBERG) - China heeft Nederland gevraagd de exportbeperkingen voor halfgeleiders te versoepelen. Dat zei de Nederlandse minister van Buitenlandse Zaken, Caspar Veldkamp, ​​na een ontmoeting met zijn Chinese ambtgenoot Wang Yi in Beijing.

"Halfgeleiders en het beleid met betrekking tot exportcontroles en exportvergunningen zijn een onderwerp van voortdurende discussie", aldus Veldkamp. De minister sprak met verslaggevers tijdens het eerste bezoek van een Nederlands kabinetslid aan China sinds het aantreden van de nieuwe regering afgelopen juli.

Op de vraag of China om versoepeling van dergelijke beperkingen heeft verzocht, antwoordde Veldkamp: "Natuurlijk altijd, dat is in hun belang." Hij voegde eraan toe dat nationale veiligheidsoverwegingen en zelfstandige besluitvorming over vergunningen in het belang van Nederland blijven.