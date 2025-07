B&B Vol liefde en verkoopplannen: staan er nu drie B&B's te koop? En moet iemand Renate niet redden van die croissant?

Het eerste ontblote bovenlijf is al gesignaleerd, maar of Ingrid daar zo blij van wordt? Meer dan een 'prima' en 'we hoeven op onze leeftijd de catwalk niet meer op' kan er niet van af. Misschien wordt dat bord spaghetti wel echt het afscheidsdinertje van Frank.

De driftig rond trippelende Ingrid vindt hem onder de hete zon van Lesbos maar passief. Na de wandeling gaat hij met slippers en al op de bank liggen tot zij hem komt halen: er moet een zwembad geschrobd worden. Met zijn grapje over een wet t-shirtcontest scoort hij nog een paar punten, maar het is waarschijnlijk niet genoeg.

Maaltijden op nummer

Magda (75) in Longeville-sur-mer is er eentje van de goed georganiseerde oude stempel. In de vriezer ligt voor een mensenleven aan maaltijden, keurig gesorteerd op naam en datum. Gepensioneerd inspecteur Fons kan het wel waarderen, net als de rest van het smetteloze huis. 'Brand- en brandschoon' is de conclusie. Saai en doodsaai is het ook, maar dat maakt deze mensen niet uit. Ze eten een frietje en Magda doet niet moeilijk over het zout dat ze er níét overheen had gewild. "Dat deed mijn man ook altijd." Ach, zo zijn ze hè, die mannen.

Bij Jean-Paul aan de Spaanse costa vloeit de wijn nog harder dan de Zeeuwse Illya kan lopen. "Lust jij een glaasje wijn?" klinkt het eerst nog bescheiden. Renate heeft nog geen ja geknikt of hij roept: "Doe maar gelijk een flesje, lekker.” En dit is nog maar de lunch. Je ziet Renate al bedenkelijk kijken. Zeker als er nog acht borrels inclusief kaasplank volgen. Leek de zwierige levensgenieter, die iedereen groet, eerst nog gewoon gezellig, nu vraagt ze zich vermoedelijk af of ze met een alcoholist te maken heeft. In ieder geval kan Renate na één dag al geen toastje meer zien. Laat staan een zwartgeblakerde croissant.

Verkoopplannen

En over Jean-Paul, Magda en Illya gesproken: hebben ze nu alle drie hun B&B te koop staan? Met andere woorden: willen ze een vrouw vinden of een zak geld? Jean-Paul heeft al uitleg gegeven aan RTL: hij huurt zijn B&B van een vriend en dat is al vanaf dag 1 zo. Er is een oude advertentie opgedoken die nooit offline is gehaald en nu dus wel.

Maar Ilya en Magda proberen wel degelijk van hun stulpje af te komen. Het chateau van de nuchtere kasteelheer staat te koop voor ruim 1,3 miljoen euro. Bij Magda stond er lang een Te koop-bord in de tuin, weten omwonenden, maar dat is vlak voor de opnames weggehaald. Ach die Hollandse ondernemersgeest, daarbij zijn de normen en waarden wel vaker ver te zoeken.