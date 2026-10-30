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Minister: economische groei geen vanzelfsprekendheid

Economie
door anp
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DEN HAAG (ANP) - Het is goed dat de economische groei ondanks geopolitieke spanningen veerkrachtig blijft, maar Nederland moet ervoor waken dit als een vanzelfsprekendheid te zien. Dat zegt minister van Economische Zaken Heleen Herbert (CDA) in een reactie op de recentste groeicijfers die het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) vrijdag publiceerde.
"Het lijkt erop dat NL dit jaar de groeidoelstelling van 1,5 procent zal gaan halen", zegt Herbert. "Dat gezegd hebbende moeten we ervoor waken de huidige economische groei als vanzelfsprekend te beschouwen; één zwaluw maakt nog geen zomer." Ze zegt er met maatregelen voor te willen zorgen dat de economische groei structureel op peil blijft, zoals een investeringsinstelling.
Het CBS meldde dat de Nederlandse economie in het derde kwartaal met 0,6 procent was gegroeid ten opzichte van de voorgaande drie maanden. Dat kwam vooral door groei in de industrie, die profiteerde van de export van machines. Door de groei van AI is er onder andere veel vraag naar chipapparatuur.
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