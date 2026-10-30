ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Tennisster Rybakina meldt zich week voor WTA Finals af in Tokio

Sport
door anp
anp301026117 1
Volg ons op Google Nieuws
TOKIO (ANP) - Elena Rybakina heeft zich met een blessure afgemeld voor de kwartfinale op het tennistoernooi van Tokio. De Kazachse nummer 1 van de wereld kampt, een week voor de WTA Finals, met nekklachten.
"Helaas heb ik last van ontstekingen en pijn in mijn nek, waardoor ik niet optimaal kan spelen", schrijft Rybakina in een verklaring. "Het is een enorm moeilijke beslissing, want ik speel hier graag."
Rybakina wist na haar overwinning in de tweede ronde in Tokio dat ze het jaar voor het eerst in haar loopbaan afsluit als aanvoerster van de wereldranglijst. Aryna Sabalenka uit Belarus is op dit moment op gepaste afstand de nummer 2 van de wereld.
Het is nog niet duidelijk of Rybakina zal deelnemen aan de WTA Finals. De seizoensafsluiter in Indian Wells vindt plaats van 8 tot en met 15 november.
loading

POPULAIR NIEUWS

generated-image (34)

Op welke leeftijd gaan kinderen uit huis? Nederland verrassend vroeg

IMG_5209

Briefje van 100 uit de geldautomaat: mag de bakker het weigeren?

Een witte wastafel met het overloopgaatje onder de rand en een borsteltje ernaast.

Vieze lucht bij de wastafel? Kijk eens in dat gaatje onder de rand

Een man en een vrouw liggen 's avonds in bed en kijken op hun telefoon.

Waarom sommige stellen geen seks meer hebben

werkgevers willen aow op 66 bij zwaar werk1552100658

AOW aangevraagd na jaren in het buitenland? Bij een op de vier duurt het te lang, en dan kun je tot €1.442 eisen

6d5acd5f-1547-4de6-8bbd-bf72c8a3c320

Fiets en fatbike de winter in: waar je in Noord- en Zuid-Holland op moet letten

Loading