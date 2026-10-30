Tennisster Rybakina meldt zich week voor WTA Finals af in Tokio

TOKIO (ANP) - Elena Rybakina heeft zich met een blessure afgemeld voor de kwartfinale op het tennistoernooi van Tokio. De Kazachse nummer 1 van de wereld kampt, een week voor de WTA Finals, met nekklachten.

"Helaas heb ik last van ontstekingen en pijn in mijn nek, waardoor ik niet optimaal kan spelen", schrijft Rybakina in een verklaring. "Het is een enorm moeilijke beslissing, want ik speel hier graag."

Rybakina wist na haar overwinning in de tweede ronde in Tokio dat ze het jaar voor het eerst in haar loopbaan afsluit als aanvoerster van de wereldranglijst. Aryna Sabalenka uit Belarus is op dit moment op gepaste afstand de nummer 2 van de wereld.

Het is nog niet duidelijk of Rybakina zal deelnemen aan de WTA Finals. De seizoensafsluiter in Indian Wells vindt plaats van 8 tot en met 15 november.