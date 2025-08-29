ECONOMIE
Minister Karremans komt regionale postbedrijven tegemoet

Economie
door anp
vrijdag, 29 augustus 2025 om 14:21
anp290825147 1
DEN HAAG (ANP) - Het kabinet komt de regionale postbedrijven enigszins tegemoet in de nieuwe postwet. Demissionair minister Vincent Karremans (Economische Zaken, VVD) zei na de ministerraad dat een korting die de ondernemingen met PostNL hebben nog vijf jaar doorloopt.
De regionale postbedrijven sloegen recent alarm. Zij vrezen door de nieuwe postwet duizenden banen te verliezen. De bedrijven kunnen nu nog post die zij niet bezorgen door PostNL laten afleveren tegen een gereduceerd tarief. Dat zou in de nieuwe postwet niet meer mogelijk zijn.
De korting voor de regionale bedrijven loopt af in 2027. Karremans gaat in de wet opnemen dat die korting nog vijf jaar mag doorgaan. "Wij zetten die kortingen in de wet, zodat ze iets langer de tijd hebben", zei de minister vrijdag. De korting wordt in die jaren wel afgebouwd.
De regionale postbedrijven moeten volgens Karremans in de tussentijd wel gaan kijken hoe ze in de toekomst hun geld gaan verdienen. Ze moeten zich aanpassen aan de markt, want uiteindelijk zullen er steeds minder brieven en kaarten worden verstuurd, zei hij.
