Heb jij een ‘Type B’ persoonlijkheid? Dit zijn de 3 onmiskenbare tekenen volgens psychologen

psychologie
door Désirée du Roy
zondag, 31 augustus 2025 om 9:53
shutterstock_2036356931

In de wereld van persoonlijkheden nemen de ‘Type A’-mensen vaak het podium: ambitieus, georganiseerd en altijd gehaast. Maar de minder bekende ‘Type B’-persoonlijkheid verdient net zoveel aandacht. Mensen met een type B-profiel zijn flexibel, relaxt en genieten van een stressvrije benadering van het leven. Benieuwd of jij zo’n persoon bent? Dit zijn de drie duidelijke tekenen:

1. Procrastinatie is geen probleem

In tegenstelling tot hun Type A-tegenhangers, maken Type B-mensen zich minder druk over deadlines. Ze zijn prima in staat om taken uit te stellen zonder last te hebben van schuldgevoel. Dat betekent niet dat ze hun doelen niet bereiken – ze doen het gewoon op hun eigen tempo. Dit meer ontspannen tijdsbesef kan zorgen voor creatieve oplossingen én minder stress.

2. Flexibiliteit bij onverwachte situaties

Verandert een planning op het laatste moment? Een Type B-persoon blijft rustig en past zich moeiteloos aan, in plaats van gefrustreerd te raken. Deze soepelheid zorgt voor een ontspannen sfeer, zowel thuis als op het werk. Type B’s kiezen voor acceptatie in plaats van angst of irritatie bij veranderende omstandigheden.

3. Consensus boven eigen wil

Waar Type A-persoonlijkheden hun visie willen opleggen, zoeken Type B’s eerder samenwerking. Ze nemen beslissingen op basis van luisteren en het meewegen van alle meningen. Deze houding leidt tot meer harmonie en minder spanningen, zowel in privékring als in een professionele setting.

