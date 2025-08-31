ECONOMIE
Dit is het beste ontbijt volgens een Harvard-voedingsexpert: “Ik moet bijna huilen van het gemiddelde Amerikaanse ontbijt”

gezondheid
door Désirée du Roy
zondag, 31 augustus 2025 om 11:41
ANP-525024303
Het ontbijt is de belangrijkste maaltijd van de dag. Harvard-wetenschapper Monique Tello 'moet bijna
huilen' van wat de gemiddelde Amerikaan in de ochtend naar binnen werkt. Pancakes, croissants, een kom cruesli... het komt volgens haar neer op een zoet toetje. Maar wat kun je dan wél het beste eten?
Pancakes is afgebakken deeg met vloeibare suiker erop en een bosbessenmuffin is niet veel anders dan een vette en mierzoete cupcake. Het is oké om dat af en toe te eten, maar als je dit vaak doet, garandeer ik je dat dit eten je op wat voor manier dan ook op een dag ziek maakt”, legt Tello uit.
Begin de dag niet met een toetje
Bagels, wafels en muffins bestaan voor het grootste gedeelte uit geraffineerde koolhydraten die door in ons lichaam direct omgezet worden in suiker. Ondertussen ontbreken twee belangrijke voedingsstoffen: vezels en eiwitten. Het gemiddelde ontbijt is volgens de voedingsexpert dan ook een klein drama qua voedingswaarden.
Ze raadt dan ook aan om een ontbijt te nemen dat vol zit met eiwitten en vezels, zodat je spieren en andere onderdelen van je lichaam worden voorzien van goede brandstof, je spijsvertering goed op gang wordt gebracht en je voor langere tijd een verzadigd gevoel hebt.
Veel eiwitten en vezels
Zelf kiest ze elke ochtend voor een combinatie van bessen, IJslandse yoghurt (Skyr bevat de meeste
eiwitten per 100 gram) en een mix van zaden, noten en havermout. “Ik ben een werkende moeder. Ik neem de trein naar m’n werk. Ik heb iets nodig wat snel, makkelijk en eenvoudig vervoerbaar is. Daarnaast moet het budgetvriendelijk zijn en me een paar uur lang verzadigd houden”, zegt Tello.
Griekse of normale yoghurt is ook prima, als het maar een yoghurt met relatief veel proteïne en weinig
suiker is. Houd je niet van yoghurt, dan kun je ook voor twee gekookte eieren op een snee volkorenbrood kiezen. Het gaat om de combinatie van volkoren granen, goede bronnen van eiwitten, vezels en gezonde vetten. Hiermee kun je uren doorgaan zonder hongergevoel.
Bron: Metro

