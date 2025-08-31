Vleesetende horrormade grijpt razendsnel om zich heen in Mexico

Het aantal gevallen van de zogeheten schroefwormvlieg, een vleesetende parasiet, is in Mexico in vier weken tijd met maar liefst 53 procent gestegen, schrijft BBC News. Wat begon als een plaag onder vee, treft nu ook honden, paarden, schapen en zelfs mensen.

Lokale media melden dat tientallen mensen in de zuidelijke staten Campeche en Chiapas inmiddels in het ziekenhuis zijn behandeld voor de angstaanjagende besmetting.

Eitjes leggen in gastheer

De parasiet wordt veroorzaakt door de vlieg Cochliomyia hominivorax. Het vrouwtje legt haar eitjes in open wonden of slijmvliezen – denk aan neus, mond, oren of zelfs de oogleden. De larven die daaruit komen, boren zich vervolgens in het levende vlees en beginnen zich tegoed te doen aan hun gastheer. Het resultaat: een pijnlijke en potentieel levensgevaarlijke aandoening die myiasis heet.

Hoewel dodelijke gevallen bij mensen zeldzaam zijn, is er recent wel een slachtoffer gevallen: een 86-jarige vrouw in Campeche, bij wie huidkanker werd verergerd door een massale larvenbesmetting.

Nooit volledig uitgeroeid

De uitbraak baart zorgen omdat de parasiet decennia geleden juist was uitgeroeid in zowel de VS (1966) als Mexico (1991). Door het uitzetten van steriele mannetjesvliegen werd de voortplantingscyclus destijds doorbroken. De made is in tropische en subtropische gebieden van Zuid- en Centraal-Amerika nooit volledig is verdwenen en nu kruipt hij opnieuw naar het noorden. In november 2024 dook het eerste nieuwe geval in Mexico op, sindsdien neemt de verspreiding toe.

Symptomen

De Amerikaanse gezondheidsdienst CDC waarschuwt reizigers en veeboeren alert te zijn. Symptomen zijn onder meer vreemde huidzweren, het gevoel dat er iets beweegt in een wond, of zelfs zichtbare maden in neus, mond of ogen.

Het is beter voorkomen dan genezen. Let dus op: wonden schoonhouden en afdekken, insectenwerende middelen gebruiken en bij twijfel direct medische hulp zoeken.