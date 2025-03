Dit moet je niet doen met je kamerplanten: de 5 grootste fouten op een rij

Ben je ook zo'n plantenliefhebber die het beste voor heeft met zijn groene huisgenoten? Toch kan het soms misgaan, vooral na de winterperiode. Laten we eens kijken naar de vijf meest voorkomende fouten die we maken bij de verzorging van onze kamerplanten en hoe we deze kunnen vermijden.

Dorre puntjes negeren: een gemiste kans?

Zie je gele bladeren of bruine puntjes aan je plant? Dit is niet zomaar een schoonheidsfoutje, maar een signaal van je plant! Door uitgebloeide stengels en verkleurde bladeren weg te knippen, help je je plant om nieuwe energie te steken in gezonde groei. Maar let op: snij niet zomaar in het wilde weg. Bij orchideeën bijvoorbeeld, knip je de stengel niet verder in dan 10 cm boven een verdikking - daar zit namelijk een nieuwe bloemknop verstopt!

Te veel van het goede: overdadig water geven

Hoe zit het met de dorst van je plant? Na de winter hebben planten inderdaad meer water nodig, maar pas op voor overmoed! Bouw het waterregime langzaam op over een periode van een maand. Een slimme truc is om de pot onder te dompelen in water tot er geen luchtbellen meer verschijnen. Zo voorkom je dat er droge plekken in de aarde blijven zitten. Maar wees voorzichtig met cactussen - die houden meer van een lichte nevel dan een volledig bad.

Vergeten te voeden: het winterdieet voorbij

Is jouw plant klaar voor een boost? Net als wij hebben planten voeding nodig om te groeien en bloeien. Na de winter zijn de voedingsstoffen in de pot vaak uitgeput. Geef je planten daarom weer regelmatig voeding, bij voorkeur met langzaam vrijkomende meststoffen in de vorm van staafjes of korrels. Voor een snelle oppepper kun je ook bladvoeding gebruiken, maar vergeet niet dat dit geen vervanging is voor gewone plantenvoeding.

Krap behuisd: te lang in dezelfde pot

Groeien de wortels uit de pot? Dan is het hoog tijd voor een grotere behuizing! Neem de tijd om je plant voorzichtig over te potten in verse, luchtige potgrond die geschikt is voor kamerplanten. Zorg ervoor dat de plant op dezelfde hoogte komt te staan als voorheen en geef voldoende water na het verpotten.

Wildgroei toestaan: snoeien is een must

Wordt je plant te wild? Aarzel niet om de snoeischaar ter hand te nemen, vooral bij hogere planten met stammen. Door op de juiste manier te snoeien, stimuleer je een mooie, volle groei. Knip altijd net boven een blad en houd de natuurlijke vorm van de plant in gedachten. Bij sommige planten, zoals ficussen, kun je zelfs nieuwe scheuten stimuleren door kleine insnijdingen te maken.

Door deze vijf veelgemaakte fouten te vermijden, geef je je kamerplanten de beste kans om het hele jaar door prachtig te blijven. Met een beetje extra aandacht en de juiste verzorging zullen je groene vrienden je belonen met gezonde groei en misschien zelfs wat bloemen!