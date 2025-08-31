Twee American Bully’s XL doden man in Rotterdam."Hij was een lieve vader"

In Rotterdam is een man overleden nadat hij door twee honden was aangevallen in zijn woning. De politie viel de woning in de Nieuwe Hamelstraat tijdens de aanval zaterdagavond binnen en heeft daarbij op een van de honden geschoten in een poging de man te redden.

Agenten hebben geprobeerd het zwaargewonde slachtoffer te reanimeren, maar hun hulp mocht niet baten. Beide honden zijn later afgemaakt.

In de met politielint afgezette straat zit de schrik er goed in, schrijft het AD „Het was rond 21:15 toen we de straat uit moesten van de politie”, zegt een straatbewoner. „Ze waren bang dat de honden door de voordeur zouden breken en buiten meer slachtoffers zouden maken. Op de daken zag ik schutters met lampjes op geweren. Zij hebben de honden, die de tuin in waren gevlucht, gedood.”

Schuin tegenover het huis van de onfortuinlijke Rotterdammer, zoeken mensen steun bij elkaar. „Hij was mijn vader”, zegt de bewoonster van het huis met tranen in haar ogen. „Wij wonen in dezelfde straat.”

„Mijn vader was samen met twee American Bully’s XL”, vervolgt ze. „De ene van hemzelf, de ander van mijn dochter. Puppy’s nog maar van negen maanden oud: broer en zus, die bij mijn vader thuis in gevecht met elkaar raakten. Een achterkleinkind, dat bij hem was, is hulp gaan halen toen dat begon. Vervolgens is mijn vader ertussen gesprongen. En nu zijn ze alle drie dood.”

„Hij was een erg lieve vader”, vervolgt de dochter snikkend. „Een man, die met iedereen overweg kon. Toen mijn moeder overleed, keek de hele straat naar hem om. Dat zegt wel wat over hoe geliefd hij hier was.”

Een woordvoerder van de politie kon zaterdagavond laat geen informatie geven over de honden. Volgens berichten van de regionale omroep Rijnmond en het AD was een van de dieren van de man en de andere van zijn kleindochter. De man zou hebben geprobeerd de vechtende honden uit elkaar te halen.