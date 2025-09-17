ECONOMIE
Minister VS gaf twee huizen op als hoofdwoning, meldt Bloomberg

Economie
door anp
woensdag, 17 september 2025 om 15:52
anp170925143 1
WASHINGTON (ANP) - De Amerikaanse minister van Financiën Scott Bessent heeft bij de hypotheekaanvragen voor twee verschillende huizen aangegeven dat het zijn hoofdwoning is. Dit blijkt volgens persbureau Bloomberg uit documenten over zijn hypotheken. Dit is opmerkelijk, want Donald Trump wil Fed-bestuurder Lisa Cook ontslaan omdat zij dit ook zou hebben gedaan. Hierom wordt ze beschuldigd van hypotheekfraude.
Bessent heeft volgens Bloomberg twee huizen in de staten New York en Massachusetts opgegeven als zijn "hoofdverblijfplaats" voor het komende jaar. Het gaat om een landhuis met zeven slaapkamers in New York en een huis aan het strand in Massachusetts.
De overeenkomsten zijn ondertekend door dezelfde advocaat. Beide hypotheken zijn verstrekt door Bank of America, als onderdeel van een grotere financiering van 21 miljoen dollar (zo'n 17,7 miljoen euro).
Hypotheekexperts zeggen tegen Bloomberg dat er geen aanwijzingen zijn van wangedrag door Bessent.
