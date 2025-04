Minister VS: handelsdeals manier om druk op China te vergroten

WASHINGTON (ANP/BLOOMBERG) - De Verenigde Staten kunnen door middel van handelsovereenkomsten met bondgenoten gezamenlijk de druk op China verhogen. Dat heeft de Amerikaanse minister van Financiën Scott Bessent woensdag gesuggereerd tijdens een bijeenkomst voor bankiers in Washington.

Bessent stelde dat de partners van de VS "goede militaire bondgenoten" zijn geweest, "maar niet perfect op economisch vlak". Hij verwacht uiteindelijk dat er handelsdeals worden gesloten met de Amerikanen. "Daarna kunnen we China als groep benaderen", aldus Bessent, die aangaf dat China het enige land is dat uit is op escalatie met de VS.