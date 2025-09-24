Voor Schulting en Daleman is langebaanschaatsen nu plan A 

DEN BOSCH (ANP) - Schaatssters Suzanne Schulting en Angel Daleman richten zich in het olympisch seizoen primair op het langebaanschaatsen. Schulting had die keuze al in het voorjaar gemaakt. Daleman zei op de presentatie van Team Essent dat de keuze "met pijn in het hart" is gemaakt.

Daleman vertelde dat ze afgelopen voorjaar een belletje kreeg waarin haar werd medegedeeld dat ze geen onderdeel meer uitmaakt van de Nationale Trainingsselectie Shorttrack (NTS). In het jaar ervoor was de toen nog 17-jarige Daleman onderdeel van de NTS van bondscoach Niels Kerstholt en trainde ze als stagiair mee bij de schaatsploeg van Jac Orie.

"Ik had het hartstikke leuk gevonden om nog steeds deel uit te maken van de NTS", zegt Daleman. "Maar ik wilde wel één hoofdcoach omdat dat meer rust brengt. Zij wilden dat niet. Ik werd gebeld dat ik er niet meer bij zat."

'Focussen'

Daleman zei dat ze dit seizoen nog een paar keer met de NTS heeft meegetraind. Schulting trainde één keer mee. Ze noemt het langebaanschaatsen dit seizoen duidelijk haar plan A, een keuze die ze "vanuit haar hart" heeft gemaakt. Mocht ze zich niet kwalificeren voor de Spelen, dan overweegt de 27-jarige meervoudig olympisch kampioene alsnog te proberen zich te kwalificeren voor het shorttrack.

De 18-jarige Daleman volgt ook eerst plan A, het langebaanschaatsen. Het eerder uitgesproken voornemen om beide disciplines te combineren, staat voor deze Spelen volgens haar even op een zijspoor. "Het is lastig voor mij om me te kwalificeren voor het shorttrack. Vorig jaar merkte ik dat ik op het einde van het seizoen dat ik een beetje op was. De keuze is nu dat ik dit doe. Ik vond dat wel lastig, maar ik heb nog een hoop jaren te gaan. Ik moet me eerst maar focussen hierop."