Minnen op Wall Street na stijging olieprijzen

NEW YORK (ANP) - De aandelenbeurzen in New York zijn donderdag flink lager gesloten. Beleggers hadden onder meer aandacht voor de stijgende olieprijzen door de oorlog in het Midden-Oosten. Zo nam de prijs van een vat Brentolie donderdag toe tot ruim 100 dollar per vat.

De Jementitische Houthi's zeiden dat ze twee Saudische olietankers in de Rode Zee hebben aangevallen. Dat vergrootte de bezorgdheid over een uitbreiding van het conflict in het Midden-Oosten. Daarnaast heeft de Amerikaanse president Donald Trump gedreigd met het bombarderen van Iraanse infrastructuur. Hij stelde voortaan een brug of elektriciteitscentrale in Iran te bombarderen voor elke Iraanse aanval op een schip in de Straat van Hormuz.

De Dow-Jonesindex daalde 1 procent tot 51.711,65 punten. De brede S&P 500-index zakte 1,2 procent op 7408,30 punten. Techgraadmeter Nasdaq verloor 2,2 procent naar 25.137,70 punten. Woensdag lieten de graadmeters nog minnen tot 0,6 procent zien.

De prijs van Brentolie steeg donderdag naar het hoogste niveau in zes weken. Wel zakte die later weer tot iets onder de 100 dollar per vat. De prijs van een vat Brentolie, de maatstaf voor olie uit het Midden-Oosten, kostte 6,1 procent meer op 99,79 dollar. Een vat Amerikaanse olie werd 5,4 procent duurder tot 91,50 dollar.

Verder verwerkten beleggers de kwartaalresultaten van een aantal bedrijven, waaronder die van Tesla. De elektrische autofabrikant van Elon Musk zakte 14,5 procent. Tesla verkocht het afgelopen kwartaal meer auto's, maar boekte door onder andere prijsverlagingen minder winst.

Alphabet daalde 7,1 procent. De eigenaar van Google presteerde afgelopen kwartaal beter dan verwacht door de sterke groei van zijn cloudactiviteiten. Het bedrijf kondigde echter aan nog meer te investeren in kunstmatige intelligentie (AI). Daarnaast maakte de Europese Commissie bekend Google boetes op te leggen van in totaal 890 miljoen euro voor het voortrekken van zijn eigen diensten in zijn zoekmachine en concurrentiebeperkingen in zijn appwinkel.

Lockheed Martin steeg 10,5 procent. Het grote defensieconcern presteerde afgelopen kwartaal beter dan verwacht. Het bedrijf profiteert van de wereldwijd oplopende geopolitieke spanningen die de defensie-uitgaven van landen opdrijven en verhoogde de omzetverwachting voor het hele jaar.

American Airlines zakte 8,4 procent na publicatie van de resultaten. De luchtvaartmaatschappij verlaagde de winstverwachting voor het hele jaar door de hogere brandstofkosten. Door het opgelaaide geweld in het Midden-Oosten zijn de kerosineprijzen weer sterk gestegen.