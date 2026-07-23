Oliekartel OPEC+ verhoogt productie in september, meldt Reuters

LONDEN (ANP) - De olieproducerende landen van OPEC+ stemmen tijdens hun vergadering volgende week zondag waarschijnlijk in met een nieuwe verhoging van de productiequota vanaf september. Dat zeggen bronnen tegen persbureau Reuters. De oorlog in het Midden-Oosten belemmert sommige landen wel om meer olie op te pompen.

Zeven landen van het OPEC+-kartel beslissen op 2 augustus over het verder verhogen van de productie. Saudi-Arabië, Rusland, Irak, Koeweit, Algerije, Kazachstan en Oman zullen hun productiedoelstelling voor september waarschijnlijk verhogen met ongeveer 188.000 vat per dag, aldus de bronnen. Eerder kwamen de landen overeen om de productie in juni, juli en augustus met hetzelfde aantal op te voeren.

OPEC en de Russische autoriteiten hebben nog niet gereageerd op een verzoek om een reactie van Reuters.

De productie van OPEC+ ligt op dit moment ver onder de quota. De export van de Golfstaten is namelijk verstoord door de oorlog.