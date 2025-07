Mitsubishi: lagere heffingen bieden verlichting, maar druk blijft

TOKIO (ANP/BLOOMBERG) - Mitsubishi Motors heeft aangegeven dat het verlagen van invoertarieven op auto's, zoals afgesproken in de handelsdeal van president Donald Trump met Japan, enige verlichting biedt voor de sector. Toch wordt de druk volgens de Japanse autofabrikant niet volledig weggenomen.

"We verwachten dat de impact enigszins wordt verzacht, maar de invoertarieven die in april zijn ingegaan, beginnen onze verkoop al te beïnvloeden. Het is positief dat de tarieven lager zijn dan aanvankelijk verwacht", zei financieel directeur Kentaro Matsuoka donderdag tijdens een toelichting op de kwartaalcijfers. Mitsubishi rapporteerde een winstval over het afgelopen kwartaal van 84 procent tot omgerekend 33 miljoen euro.

De Japanse concurrent Toyota pleitte eerder voor een verdere verlaging van de heffingen. "Toyota hoopt dat het klimaat voor de auto-industrieën van zowel Japan als de VS blijft verbeteren, door een verdere verlaging van tarieven, op basis van eerlijke en open handel."