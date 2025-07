Beune had beschermde status voor Winterspelen niet gek gevonden

LEDEGEM (ANP) - Joy Beune had als meervoudig wereldkampioene graag meer zekerheid gehad richting het olympisch kwalificatietoernooi (OKT). Volgens de 26-jarige schaatsster van Team IKO X2O had schaatsbond KNSB er ook voor kunnen kiezen om wereldkampioenen te beschermen als die aan het begin van het seizoen bewijzen in vorm te zijn.

"Rij het OKT, maar zorg dat je op je allerbest bent op de Spelen. Dat kan je als Nederlands team ook sterker maken", zegt Beune. "Alle buitenlandse schaatsers hoeven geen OKT te rijden."

Op een trainingskamp met de ploeg in België kijkt ze vooruit naar een seizoen waarin ze twee keer moet pieken, eerst op het OKT in december en als dat goed gaat in februari op de Olympische Spelen in Milaan.

'Schikken'

"Ik heb bewezen dat ik er sta als het moet. Als ik een minder moment heb op het OKT en kwalificatie mis, dan snij je je als KNSB zelf in de vingers", vindt Beune.

De schaatsster die in maart de wereldtitels op de 1500 meter en 3000 meter won, wil ook graag laten zien dat ze de beste is. "Dat is hoe het in Nederland werkt en heb ik me in te schikken. Ons plan is nu ingericht om dan goed te zijn en daarna te vlammen in februari. Daar heb ik alle vertrouwen in."

'Vertrouwen'

Hoewel geen schaatser al zeker is, mag Beune zich als belangrijk onderdeel van het gouden ploegachtervolgingsteam, met Marijke Groenewoud en Antoinette Rijpma-de Jong, iets zekerder wanen. "Dat zou kunnen, maar dan moeten we laten zien nog steeds de beste van de wereld te zijn. Ik twijfel daar niet aan", zegt ze over het team dat deze zomer al samen trainde.

"Het is een fijn idee dat je daarmee soort van zeker bent, maar dat kunnen Jenning de Boo en Femke Kok niet zeggen", aldus Beune over de twee wereldkampioenen op de 500 meter die niet op een olympisch teamonderdeel kunnen terugvallen.

Haar coach Erwin ten Hove is zich ervan bewust dat ze zich gewoon moet kwalificeren via het OKT, maar snapt de mening van Beune. "Die toppers moeten de plekken binnenhalen, goud halen, maar zich ook plaatsen. Het is een moeilijke kwestie, maar ik vind tot dusverre dat de KNSB daar weloverwogen beslissingen over neemt. Dat is ook het vertrouwen dat wij als ploegen in de selectiecommissie moeten hebben."