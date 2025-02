MOB-voorzitter Vollenbroek noemt stikstofplan LTO gebakken lucht

DEN HAAG (ANP) - Landbouworganisatie LTO verkoopt "gebakken lucht", reageert voorzitter Johan Vollenbroek van milieuorganisatie MOB op voorstellen van LTO voor het stikstofbeleid. "Ik dacht dat ze met iets serieus zouden komen, maar dit is echt bagger", vindt Vollenbroek. "Ik vraag me af waarom Houthoff dit soort onzin durft uit te braken", becommentarieert hij het advocatenkantoor dat LTO van juridisch advies voorzag.

De bedoeling van LTO was om een "gedegen juridische basis" te leggen om Nederland "van het stikstofslot" te halen. Daartoe zou onder meer de kritische depositiewaarde (KDW), de hoeveelheid stikstof die gebieden aankunnen, uit de wet moeten.

"Daarmee los je ecologische problemen helemaal niet op", zegt Vollenbroek. "Dat is als iemand die obesitas heeft en een weegschaal koopt die slechts de helft van het gewicht aangeeft. Veel natuurgebieden hebben te maken met twee keer zoveel stikstofdepositie als ze kunnen verwerken. Die situatie is nu nog slechter dan in 2019", verwijst hij naar het jaar waarin de Raad van State de stikstofregels ongeldig verklaarde. Die waren te vrijblijvend en daarmee in strijd met het Europees recht, oordeelde de hoogste bestuursrechter toen, in navolging van het Europees Hof van Justitie.