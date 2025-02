Israël sluit scholen Palestijnse kinderen in bezet Oost-Jeruzalem

JERUZALEM (ANP/DPA) - De Israëlische autoriteiten sluiten in het bezette Oost-Jeruzalem drie scholen en een trainingscentrum voor Palestijnse kinderen en jongeren. De VN-vluchtelingenorganisatie UNRWA heeft dit gemeld. Kinderen en jongeren wordt het recht op onderwijs ontzegd, aldus UNRWA-chef Philippe Lazzarini.

De sluiting zou volgens Israëlische autoriteiten het gevolg zijn van betrokkenheid bij terroristische activiteiten georganiseerd door de Palestijnse beweging Hamas uit de Gazastrook.

Drie scholen hebben het bevel gekregen te sluiten. De politie is naar het Qalandia Trainingscentrum gegaan dat wordt beheerd door UNRWA en beval de aanwezigen weg te gaan en het centrum te sluiten. Israël heeft zich met wetgeving tegen UNRWA gekeerd en verbiedt sinds eind januari de UNRWA en contacten met de hulporganisatie.

Arabisch Oost-Jeruzalem werd in de Zesdaagse Oorlog van 1967 door Israël bezet. De Israëli's begonnen onmiddellijk het stadsdeel praktisch bij Israël te voegen en in 1980 gebeurde dat officieel met annexatie. Die is door de meeste landen nooit erkend.