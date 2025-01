Modebedrijf Burberry verkoopt minder, vraag in VS stijgt wel

LONDEN (ANP/BLOOMBERG) - De verkopen van het Britse modebedrijf Burberry zijn in het vorige kwartaal gedaald. Onder meer in Azië was er minder vraag naar de trenchcoats en sjaals met het kenmerkende Burberry-ruitjesmotief. In Noord- en Zuid-Amerika gingen de verkopen wel omhoog.

De verkopen liepen in het vorige kwartaal van het gebroken boekjaar met 4 procent terug. In totaal realiseerde Burberry bijna 659 miljoen pond (ruim 779 miljoen euro) aan omzet, minder dan de 706 miljoen pond in dezelfde periode een jaar eerder.

Toch vielen de cijfers volgens analisten mee; die hadden namelijk gerekend op een veel sterkere daling van de verkopen van bijna 13 procent. In de VS profiteerde Burberry onder meer van de heropening van een gerenoveerde winkel in de buurt van het chique Fifth Avenue in New York.

Topman Joshua Schulman, die sinds vorig jaar juli aan het roer staat van het bedrijf, beloofde destijds verbetering voor het merk. Burberry had moeite om consumenten te verleiden tot aankopen, aangezien die hun uitgaven beperkten door hogere kosten voor levensonderhoud. Onder Schulman probeert Burberry onder meer de populariteit van zijn klassieke trenchcoats, die ongeveer 2000 pond kosten, te verhogen.