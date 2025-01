Tesla moet helft auto's in China updaten om veiligheidsrisico's

BEIJING (ANP/BLOOMBERG) - Tesla ziet zich genoodzaakt om een software-update uit te voeren voor ongeveer 1,2 miljoen van zijn elektrische auto's in China. Dat is ongeveer de helft van het totale aantal verkochte Tesla-voertuigen in het Aziatische land. De Amerikaanse fabrikant van elektrische auto's wil zo problemen met de stuurbekrachtiging en achteruitrijcamera's oplossen die volgens Chinese autoriteiten voor veiligheidsrisico's zorgen.

Het euvel met de stuurbekrachtiging komt voort uit een softwarefout die kan leiden tot het uitvallen van het elektronische stuurbekrachtigingssysteem, hebben autoriteiten naar buiten gebracht. Daarnaast kan een mogelijke storing van de achteruitrijcamera's het zicht van bestuurders bij het achteruitrijden belemmeren, waardoor het risico op aanrijdingen zou toenemen.

Volgens Tesla zijn de problemen op te lossen met een update van de software, net als het bedrijf eerder al voor honderdduizenden auto's in de Verenigde Staten aankondigde. De meeste auto's hoeven daarvoor niet terug naar de garage. Eigenaren van voertuigen die de update niet op afstand kunnen ontvangen, zullen worden benaderd voor een afspraak.

China is een belangrijke markt voor Tesla, maar het bedrijf van topman Elon Musk kampt er de laatste tijd met felle concurrentie van lokale fabrikanten zoals BYD. Mede daardoor heeft Tesla in 2024 voor het eerst in ruim tien jaar minder elektrische auto's verkocht dan een jaar eerder.