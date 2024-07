Modebedrijf Esprit Europe krijgt uitstel van betaling

AMSTERDAM (ANP) - Modebedrijf Esprit Europe, gevestigd in Amsterdam, heeft uitstel van betaling gekregen van de rechter, staat in het Centraal Insolventieregister. Op 2 oktober volgt een vergadering van schuldeisers.

Dinsdag werd bekend dat Esprit een faillissementsprocedure was begonnen voor zijn Nederlandse tak. Volgens een verklaring van het moederbedrijf Esprit Holdings beschikt het onderdeel niet over voldoende middelen om de bedrijfsactiviteiten voort te zetten. Of de rond dertig Nederlandse winkels, veelal franchisezaken, openblijven is nog onzeker. De Nederlandse webshop van Esprit is nog in de lucht.

Esprit is in tientallen landen actief. Het in 1968 opgerichte bedrijf ging in het verleden al eens failliet, maar maakte daarna een doorstart. De laatste tijd heeft het bedrijf het opnieuw moeilijk. Esprit vroeg buiten Nederland eerder dit jaar al voor onderdelen een vorm van uitstel van betalingen aan, om tijd te krijgen met schuldeisers tot een akkoord te komen. Eerder werden onder meer in België ook al Esprit-winkels gesloten.

De kosten waren te sterk gestegen voor veel winkels, liet het Hongkongse moederbedrijf in mei weten na het starten van een procedure in Duitsland. Daarbij verwees het bedrijf ook naar "extreme" kostenstijgingen door jaren van hoge inflatie en energieprijzen. Daarnaast zouden de loonkosten te hoog zijn door een "opgeblazen" personeelsbestand en waren er problemen in de logistiek.