Inside Out 2 passeert Frozen 2 als succesvolste animatiefilm

LOS ANGELES (ANP) - Inside Out 2 is ruim vijf weken na de première de succesvolste animatiefilm aller tijden. Dat heeft The Walt Disney Company bekendgemaakt. Het record stond op naam van Frozen 2 uit 2019. Inside Out 2 heeft nu wereldwijd 1,46 miljard dollar opgebracht.

De film is ook de succesvolste bioscoopfilm van 2024 en staat nu op de 14e plek van succesvolste bioscoopfilms ooit. Ook in Nederland brak Inside Out 2, die hier sinds een week in de bioscopen draait, al records.

Inside Out 2 speelt zich opnieuw af in het hoofd van het meisje Riley, waar de verschillende emoties proberen haar dagelijkse leven in goede banen te leiden. Als Riley op kamp gaat, komen er allerlei nieuwe emoties bij die voor complicaties zorgen. De familiefilm kreeg niet alleen goede recensies, maar ook psychologen prijzen de manier waarop de stress waarmee veel pubers tegenwoordig kampen in beeld is gebracht.