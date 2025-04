Modebedrijf Hermès verkoopt minder luxeproducten in China

PARIJS (ANP/BLOOMBERG) - Het modebedrijf Hermès, dat dure tassen, sjaals, sieraden en andere accessoires verkoopt, had in het eerste kwartaal last van tegenvallende verkopen in China. Mensen daar kopen al langer minder luxeproducten als die van Hermès, bekend van de Birkin- en Kelly-handtassen.

China kampt met een aanhoudende vastgoedcrisis. Financieel topman Eric du Halgouët van Hermès zei tegen journalisten dat het bedrijf door de problemen op de vastgoedmarkt minder mensen in de Chinese winkels kreeg. De vooruitzichten voor de luxemarkt zijn nog somberder geworden nadat de Amerikaanse president Donald Trump eerder deze maand importheffingen van 10 procent oplegde op Europese goederen. Wel stelde hij plannen voor een verhoging van de tarieven naar 20 procent met negentig dagen uit.

De verkopen van Hermès in de regio Azië exclusief Japan stegen 1,2 procent in het eerste kwartaal. Dat is een stuk minder dan analisten hadden verwacht.