Kwart thuiswonende jongeren wil verhuizen maar kan niets vinden

DEN HAAG (ANP) - Meer dan een op de vier thuiswonende volwassenen wilde vorig jaar verhuizen, maar kon geen woning vinden. Daarmee is deze groep sinds 2021 in omvang verdubbeld, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Het statistiekbureau baseert zich op een enquête waarin ruim 40.000 mensen over hun woonwensen werden ondervraagd. Van de jongeren boven de 18 jaar die in hun ouderlijk huis wonen, zei 26 procent te willen verhuizen, maar geen geschikte woning te kunnen vinden. Dat was drie jaar eerder nog 13 procent.

Ook bij andere leeftijden groeide de groep mensen die tevergeefs een nieuwe woning zoeken. In totaal zei 10 procent van alle volwassenen te willen verhuizen, maar geen woning te kunnen vinden, tegenover 6 procent in 2021. Volgens het CBS groeit deze groep al sinds 2012.

Alleenstaanden onder de 40

Naast thuiswonende jongeren hebben ook alleenstaanden onder de 40 en alleenstaande ouders het relatief vaak moeilijk bij het vinden van een woning. Daarnaast is de verhuiswens volgens het CBS vaak sterker bij mensen met een huurwoning.

Door krapte op de woningmarkt zijn de koopwoningprijzen de afgelopen jaren flink gestegen. Ook het aanbod op de markt voor huurwoningen kromp. Onder andere makelaarsvereniging NVM en woningplatform Pararius meldden dat veel woningbeleggers huurwoningen in de verkoop hebben gedaan, omdat regels voor de huursector strenger zijn geworden.