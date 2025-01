Moderna krijgt 590 miljoen voor ontwikkeling vogelgriepvaccin

WASHINGTON (ANP/BLOOMBERG) - Moderna krijgt 590 miljoen dollar van de Amerikaanse overheid voor de ontwikkeling van een vaccin tegen vogelgriep. De financiering is onder andere bedoeld voor de laatste ontwikkelingsfase. Specifiek gaat het om een vaccin tegen de variant met de naam H5N1, waaraan eerder deze maand iemand is overleden in de Verenigde Staten.

Het H5N1-virus werd voor het eerst ontdekt in 1996 bij ganzen in China en heeft in de loop der jaren honderden mensen het leven gekost. De vogelgriep wordt onder meer verspreid door trekvogels en duikt daardoor overal in de wereld op. Momenteel gaat het virus rond in Noord-Amerika met slechts een paar ernstige besmettingen tot gevolg. De zorgen zijn echter toegenomen sinds het sterfgeval. Het ging om een 65-jarige persoon uit de staat Louisiana.

Moderna doet sinds 2023 onderzoek naar een vaccin tegen H5N1. De farmaceut ontving in juli vorig jaar al 176 miljoen euro van de Amerikaanse overheid om de ontwikkeling te versnellen. Het vaccin maakt gebruik van dezelfde technologie die de snelle ontwikkeling van coronavaccins mogelijk maakte.