Een alarmerend rapport van adviesbureau McKinsey laat zien dat rijke landen hun productiviteit drastisch moeten verhogen om hun huidige welvaartsniveau te behouden. De reden? Steeds minder mensen krijgen kinderen, waardoor er in de toekomst te weinig werkenden zijn om de economie draaiende te houden.

Het rapport, dat woensdag werd gepubliceerd en waarover Financial Times berichtte, schetst een somber beeld. Landen in het Westen moeten hun productiviteitsgroei minstens verdubbelen om het groeitempo van de voorbije decennia vast te houden. Voor Frankrijk en Italië is zelfs een verdrievoudiging nodig en Spanje moet zijn productiviteit maar liefst verviervoudigen.

De demografische crisis treft steeds meer landen. Het merendeel van de wereldbevolking woont inmiddels in landen waar vrouwen gemiddeld minder dan 2,1 kinderen krijgen, het aantal dat nodig is om de bevolking op peil te houden. In sommige landen in Europa en Azië krimpt de bevolking al.

Systeem kan niet meer mee

De gevolgen zijn ingrijpend. In West-Europa kan de daling van het aantal werkenden leiden tot een welvaartsverlies van gemiddeld 10.000 dollar per persoon in de komende 25 jaar. Sommige economen hopen dat AI en automatisering de productiviteit kunnen verhogen, maar daar is tot nu toe nog weinig van te merken.

McKinsey ziet drie mogelijke oplossingen: meer jongeren aan het werk krijgen, langer doorwerken, en hogere productiviteit. Nederland doet het op dit vlak goed; in ons land werkt de helft van de 65-plussers nog altijd. Het consultancybureau waarschuwt dat, indien westerse landen deze maatregelen niet implementeren, de welvaartsgroei drastisch zal afnemen.

Bron: Financial Times