Modewinkelketen Vanilia failliet verklaard

WORMERVEER (ANP) - Modewinkelketen Vanilia is door de rechtbank in Amsterdam failliet verklaard. Het van oorsprong Nederlandse merk met zijn hoofdkantoor in het Noord-Hollandse Wormerveer heeft zeventien winkels, een webshop en verkooppunten in enkele winkels van de Bijenkorf.

Vanilia verkoopt volgens zijn website luxe dameskleding en accessoires die zijn gemaakt in een eigen atelier.

Vanilia is niet de eerste modeketen die afgelopen jaren ten onder is gegaan aan financiële problemen. Vorig jaar gingen ook al verschillende ketens failliet, zoals Bristol, Scotch & Soda en de Nederlandse tak van Esprit. Volgens de NOS blijkt uit de jaarrekeningen dat Vanilia in de afgelopen jaren miljoenen euro's verlies leed.