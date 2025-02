Rechter bevestigt dat Sywert Van Lienden een dief is

De Stichting Hulptroepen is de grote winnaar van de civiele rechtszaak tegen Sywert van Lienden en zijn zakenpartners Bernd Damme en Camille van Gestel. De Hulptroepen krijgen in ieder geval 20 miljoen euro. De vordering van de Staat, die ook aasde op de miljoenen van Sywert en zijn compagnons zijn door de rechtbank afgewezen, meldt De Telegraaf.

Met de uitspraak van de rechtbank van vanochtend komt er een voorlopig einde aan een slepende zaak, die uiteindelijk in twee bedrijven in de rechtbank werd uitgevochten. In deze civiele zaak eisten zowel het nieuwe bestuur van de voormalige Stichting Hulptroepen Alliantie als de Staat geld terug van de mannen die in april 2020 een megadeal sloten: voor ruim 100 miljoen zouden ze 40 miljoen mondkapjes leveren. Ze pakten daarbij een nettowinst van 20,3 miljoen euro, waarvan 9,2 miljoen voor Van Lienden.