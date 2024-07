Moeder Facebook krijgt waarschijnlijk boete Brussel om Marketplace

BRUSSEL (ANP) - Meta Platforms, het moederbedrijf van Facebook, krijgt binnenkort waarschijnlijk een boete van Brussel voor machtsmisbruik met zijn eigen advertentieplatform Marketplace. Dat meldt persbureau Reuters op basis van ingewijden. Ook persbureau Bloomberg heeft al gehoord dat er een geldstraf aanstaande is voor Meta, al is nog niet duidelijk om hoeveel geld het gaat.

De stap van de Europese Commissie komt ruim anderhalf jaar nadat zij de Amerikaanse technologiegigant ervan beschuldigde zijn macht te misbruiken bij het promoten van Marketplace. Facebook geeft zijn miljarden gebruikers namelijk automatisch toegang tot Marketplace, waar ze met spullen kunnen adverteren of juist zoekertjes kunnen plaatsen. Of ze daar nu op zitten te wachten of niet.

Volgens eerdere bevindingen van Brussel kunnen concurrerende advertentiediensten als eBay of Marktplaats daardoor worden weggedrukt. Bovendien dwingt Meta op een oneerlijke manier af dat het data van concurrenten die adverteren op Facebook en Instagram kan gebruiken om met diezelfde rivalen te concurreren, meende het dagelijks EU-bestuur al.